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'Mevcut projelere devam ederken, geleceğin muharebe ortamına da hazırlanıyoruz'

Türk savunma sanayisi güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmiştir. Bize yurt içi ve yurt dışından gerekli talepler var. Mevcut projelere devam ederken, geleceğin muharebe ortamına da hazırlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin kullandığı ürünlerimizin dost ülkelerin envanterinde de yer almasından mutluluk duyuyoruz. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok çalışacağız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 15:10, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 15:13
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'Mevcut projelere devam ederken, geleceğin muharebe ortamına da hazırlanıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Aradan geçen 7 yılın ardından TCG Anadolu gemimizi hizmete alıyoruz. Kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Mutluyuz ve gururluyuz. Bu gemiyi Türkiye Yüzyılı'nda bir sembol olarak görüyoruz. Mavi Vatan'a kazandıracağımız Yeni MİLGEM Fırkateynleri sac kesimini de gerçekleştireceğiz.

Hizmete aldığımız TCG Anadolu İHA'ların iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir. Bu gemimize KIZILELMA, Hürjet, Bayraktar TB2 gibi araçlarımız iniş ve kalkış yapabilecek. Dünyanın her köşesinde askeri operasyon yapabilecek özelliklere sahip. Yerlilik oranı yüzde 70 oranına sahip bu gemiyle kriz bölgelerine kolayca intikal edebileceğiz. Yerli ve milliliği daha fazla olan daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. Milli uçak gemimizi de layıkıyla yaptık ve yapacağız.

Türk savunma sanayii son 20 yılda bir devrim gerçekleştirdi. Savunma sanayimizin güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı olması kolay olmadı. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii olarak belirledik. Hatırlarsanız bize o dönemde bir İHA'yı bile vermediler. Başka yerden temin ettiğimiz İHA'yı da uzun süre kullanmamıza fırsat tanımadılar.

Yerli ve milli projeler dönemini başlattık. Ülkemizde 62 olan savunma sanayii olan proje sayısı 750'yi buldu. Nereden nereye... Hükümete geldiğimizde 5,5 milyar dolarlık bütçeydi bu rakam şimdi 60 milyar doların üzerine çıktı. Savunma sanayiinde tek bir firmanın olması söz konusu değildir. Farklı kollarda birçok firmamız görev alıyor. Şimdi ihale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Elbette sektör bu noktaya gelene kadar çok gayret gösterdi. Sektörün ihracatının 4 milyar 400 milyon dolar rekor seviyeye ulaşması başarının işaretidir. Dışa bağımlılığımızı azaltmada iyi bir seviyeye geldik. Yerlilik oranımız yüzde 20'den yüzde 80'e çıkması tarihi bir başarıdır.

Türk savunma sanayisi güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmiştir. Bize yurt içi ve yurt dışından gerekli talepler var. Mevcut projelere devam ederken, geleceğin muharebe ortamına da hazırlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin kullandığı ürünlerimizin dost ülkelerin envanterinde de yer almasından mutluluk duyuyoruz. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok çalışacağız.

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