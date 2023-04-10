ORSİAD, 'Yeşil OSB'ler'in yatırım, üretim ve ihracatı artırmasını bekliyor

YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
25.000 TL, Faiz Yok, Masraf Yok!
25.000 TL, Faiz Yok, Masraf Yok!
Sponsorlu İçerik
Bakan Soylu çağrı yaptı, Özel harekat kan bağışında bulundu
Bakan Soylu çağrı yaptı, Özel harekat kan bağışında bulundu
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu envantere girdi
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu envantere girdi
AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak
AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan 'tekerlekli sandıklarla' dolar topluyor
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan 'tekerlekli sandıklarla' dolar topluyor
Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak
Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
3 soruda Türkiye'nin ilk SİHA gemisi: TCG Anadolu
3 soruda Türkiye'nin ilk SİHA gemisi: TCG Anadolu
Deprem bölgesi 7 ilçede yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu
Deprem bölgesi 7 ilçede yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu
İşsizlik rakamları yayımlandı
İşsizlik rakamları yayımlandı
Kamu bankaları birimlerini taşımaya hazırlanıyor
Kamu bankaları birimlerini taşımaya hazırlanıyor
Seçim takvimi işliyor
Seçim takvimi işliyor
Milyonlarca sigortalıya 'süper istihdam' teşviki!
Milyonlarca sigortalıya 'süper istihdam' teşviki!
AK Parti'de büyük değişim: Listeler tamam sıra sandıkta
AK Parti'de büyük değişim: Listeler tamam sıra sandıkta
Teravih namazından çıkan 6 kişiye ateş açıldı
Teravih namazından çıkan 6 kişiye ateş açıldı
Dünyanın ilk SİHA gemisi TSK envanterine giriyor
Dünyanın ilk SİHA gemisi TSK envanterine giriyor
Müfettişler sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı
Müfettişler sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı
Aday listelerinin YSK'ya teslimi sonrası süreç nasıl işleyecek?
Aday listelerinin YSK'ya teslimi sonrası süreç nasıl işleyecek?
DEVA Partisi'nden 25 isim CHP listelerinden aday gösterildi
DEVA Partisi'nden 25 isim CHP listelerinden aday gösterildi
AK Parti, Rahmi Doğan'ı milletvekili adayı göstermedi
AK Parti, Rahmi Doğan'ı milletvekili adayı göstermedi
Yeşil Sol Parti'nin aday listesi il il açıklandı
Yeşil Sol Parti'nin aday listesi il il açıklandı
AK Parti listesinde Hüda-Par ve DSP yerleri belli oldu
AK Parti listesinde Hüda-Par ve DSP yerleri belli oldu
Kılıçdaroğlu ile seccade fotoğrafı olan üç milletvekili adayı de listeye giremedi.
Kılıçdaroğlu ile seccade fotoğrafı olan üç milletvekili adayı de listeye giremedi.
AK Parti'de 3 dönemlikler ve iki Bakan listede yok
AK Parti'de 3 dönemlikler ve iki Bakan listede yok
Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son saatler
Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son saatler
MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı
MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı
İYİ Parti aday listesini saat 14.00'de sunacak
İYİ Parti aday listesini saat 14.00'de sunacak
Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel devam ediyor
Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel devam ediyor
CHP milletvekili aday listesi belli oldu
CHP milletvekili aday listesi belli oldu
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

ORSİAD, 'Yeşil OSB'ler'in yatırım, üretim ve ihracatı artırmasını bekliyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, "Yeşil OSB'ler"in yatırımda ciddi fırsatlar ortaya çıkararak, üretim ve ihracatı destekleyeceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 15:32, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 15:33
Yazdır
ORSİAD, 'Yeşil OSB'ler'in yatırım, üretim ve ihracatı artırmasını bekliyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, AA muhabirine, TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye sanayisinin gelişmesinde OSB'lerin kilit rol oynadığını belirten Çamur, ülkede sanayi üretiminin neredeyse yarıya yakınını bu bölgelerin karşıladığını söyledi.

Çamur, OSB'lerin artık yeni bir dönüşüm sürecinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeşil dönüşüm sürecine etkin uyum sağlamamız halinde küresel piyasalardaki etkinliğimizin ve özellikle Avrupa Birliği (AB) pazarındaki gücümüzün artacağına, yabancı yatırımcıların ülkemize dönüşünün hızlanacağına inanıyoruz. En önemlisi de insan ve çevre sağlığının korunması, üretimde tasarrufla elde edilecek ekonomik büyüme. Bilindiği üzere 2021'de Paris İklim Anlaşması'nın TBMM tarafından onaylanması Türkiye açısından bir dönüm noktası olmuştur. Buna göre Türkiye, emisyon azaltımı politikaları konusunda çok iddialı bir yola girmiş ve kendisine 2053 net sıfır emisyon hedefi koymuştur. Yeşil dönüşüm süreci bu hedefe ulaşmada kilit rol oynayacaktır."

Yeşil dönüşümün ekonomi ve çevreye etkisi
Yeşil OSB'lerin ekonomik ve çevresel etkilerine değinen Çamur, "Sanayi üretimiyle sağlanan refah artışının, çevre kirliliği üzerine inşa edildiğine dair yaygın bir görüş var. Çevreye zarar vermeden ekonomik büyümenin sağlanabileceği fikri, yeşil ekonomi algısını ortaya çıkardı." dedi.

Üretimin daha temiz, daha sürdürülebilir ve dönüştürülebilir olabilmesi için dünyanın gelişmiş noktalarında önemli çalışmalar yapılmaya başlandığına dikkati çeken Çamur, "Avrupa'daki yeşile dönüşümden elbette ülkemiz de etkilendi. Türkiye'deki üretimin lokomotifi olan OSB'ler yeşil dönüşümde de önemli rol üstlendi ve son 7 yıldır birkaç pilot bölgede proje başladı. Projeyle OSB'lerde enerji verimliği ve yenilebilir enerji alanlarında araştırmalar gerçekleştirildi. Yine proje kapsamında OSB'lere yeşil yatırımlar için kredilerin önü açıldı. Yeşil ekonomi, sanayileşmenin çevreye olumsuz etkilerini azaltmada ve küresel ısınmayla birlikte başlayan iklim krizine çözüm aramada etkisi yüksek bir alternatif olacaktır." diye konuştu.

Çamur, sürdürülebilir kalkınma için sadece ekonominin yeterli olmayacağını belirterek, "Yaşam kaynaklarının korunması da sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçasıdır. Yeşil OSB'lerin yatırım için ciddi fırsatlar ortaya çıkarıp büyümeyi destekleyeceği aşikardır." ifadelerini kullandı.

"İstihdam, üretim ve ihracatta dönüm noktası olacak"
OSB'lerde kapsamlı bir yeşil dönüşüm sağlanması amacıyla geçmiş yıllarda Türkiye'deki 4 OSB'de pilot çalışmalar başlatıldığını anımsatan Çamur, araştırma ve analizler sonucu dönüşüm için gerekli yatırımların gerçekleştirilmesi halinde ham madde, enerji ve suda tasarruf ile karbon ve fazla atıkta azaltım sonucu yıllık yaklaşık 100 milyon dolara yakın tasarruf sağlanacağının anlaşıldığını vurguladı.

Levent Çamur, yeşil dönüşümün sağlayacağı fırsatlara dikkati çekerek, sözlerini, "OSB'lerde olabildiğince yeşil çözümler kullanılması, çevresel sürdürülebilirlik, verimlilik ve rekabet gücünün artırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile Dünya Bankası gibi kuruluşlar arasında projelere kredi ve destek anlaşmaları söz konusudur. OSB'lerimizin yeşil dönüşüm fırsatını iyi değerlendirilmesi halinde Türkiye'de istihdamda, üretimde, ihracatta bir dönüm noktası olacaktır." diye tamamladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber