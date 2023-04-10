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KDK'dan, emekli ikramiye farkları ödemesine yönelik tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kat sayı artışından doğan ikramiye farkı alacağı, ödemeden haberdar edilmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iade edilen emekli vatandaşın mağduriyetini tavsiye kararı ile çözdü. SGK, karar üzerine mevcut uygulamanın gözden geçirilerek tedbir alınması için çalışma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 15:36, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 15:38
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KDK'dan, emekli ikramiye farkları ödemesine yönelik tavsiye kararı

KDK'ya başvuran vatandaş, 2020 yılında emekli olduğunu, kat sayı artışından oluşan ikramiye farkı alacağının e-Devlet'te tanımlı ödeme işlemleri hesabına gönderildiğini belirtti. Ancak ödemeden haberinin olmaması nedeniyle paranın yıl sonunda SGK'ya iade edildiğini bildirdi. Durumdan çok sonra haberi olduğunu belirten başvurucu, talebi üzerine 2022 yılında paranın hesabına gönderildiğini; ancak geçen sürede mağdur olduğunu belirtti. Başvurucu, ödemeye ilişkin SGK tarafından bilgilendirme yazısı yazıldığı söylenmesine rağmen kendisine konu hakkında herhangi bir bilgilendirme yazısı ulaşmadığını belirtti.

ÖDEME BANKA HESABINA YAPILACAK

KDK, ilgili kanunca yapılan fark emekli ikramiyesi ödeme işlemlerinde, ilgililere bu hakkın hatırlatılmasını ve ödeme bildiriminde bulunulmasını temin etmek üzere mevcut uygulamanın gözden geçirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik işlem yapılması için SGK Başkanlığına tavsiye kararı verdi.

Karar üzerine ikramiye farklarının vatandaşın doğrudan banka hesaplarına gönderilmesi için çalışmalara başlandı. SGK, ödemeye ilişkin bilgilendirme yazılarının normal posta ile borç bildirim yazılarının ise iadeli taahhütlü olarak ilgililere gönderildiğini; ayrıca SMS'le bilgilendirme talep edenlerin sisteme kayıtlı GSM numaralarına bilgilendirme yapıldığını belirtti. Cevabi yazıda; hatalı yönlendirmeler yapılması gibi uygulamada yaşanan aksaklıklar üzerine, günlük ödemelerin e-Devletten görüntülenmesi ve vatandaşların T.C. kimlik numaralarına gönderilmesi yerine doğrudan banka hesaplarına gönderilmesi için çalışmalarına başlandığı bildirildi.

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