Bakan Soylu çağrı yaptı, Özel harekat kan bağışında bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Kızılay'a kan bağışında bulunmuş ve Twitter hesabından yaptığı 'Kan bağışı, milli bir meseledir' açıklamasıyla bağış çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı harekete geçti ve yurt genelinde, 'Türkiye için can da veririz, kan da...' sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı.

Kampanyaya, Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı Çankırı Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi, 8 Özel Harekat Müdürlüğü, 53 şube müdürlüğü ile Suriye Görev Gücü Öncüpınar olmak üzere toplam 64 birimdeki personel katıldı.

Kampanyanın Polis Haftası boyunca devam edeceği belirtildi.