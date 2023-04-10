Bakanlar makam aracı Togg'la trafiğe çıktı

İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan yerli otomobil Togg, bakanlıklara da teslim edildi.

Bakan Derya Yanık da yerli ve milli Togg'u teslim aldı. Makam aracı Togg'la ilk kez trafiğe çıkan Bakan Yanık, Bakanlık çevresinde tur attı.

Togg'un Türkiye'nin yerli ve milli otomobil yapma sevdasının, arzusunun bir ürünü olduğunu belirten Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Bugüne nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine nasip oldu. İnşallah milletimiz önümüzdeki süreçte yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güzellerini üretecek ve ortaya koyacak. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma iddiamızı da böylece kuvveden fiile çıkarmış olacağız. Allah'tan bunu diliyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. Togg'umuz bütün milletimize, bütün kullanıcılara ve önümüzdeki süreçte inşallah uluslararası alanda da kullanıcılarına, alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Bir milli değer olarak hepimizi gururlandıran, gerçekten göğsümüzü kabartan bir iş olmuş. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Bakan Bozdağ, Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u bakanlığa gelişinde kullandı. İlk sürüşünü gerçekleştiren Bozdağ, "Togg aracımız hem aziz milletimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun, bugün de Adalet Bakanlığına tahsis edelin Togg aracını teslim aldık, ben de ilk defa bindim. Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim için de büyük bir şeref, büyük bir heyecan. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı" diye konuştu.

"Togg aracımız ülkemize hayırlı uğurlu olsun"

Adalet Bakanı Bozdağ, yerli ve milli otomobili teslim almasının ardından, "Hem yerli milli olması, hem de elektrikli olması, çevre dostu olması, hem akıllı olması, hem en ileri teknoloji ile donatılmış olması, hem Türk işçi ve mühendislerinin, teknisyenlerinin elinden çıkmış olması bizi fevkalade gururlandırdı, onurlandırdı" ifadelerine yer verdi.

"Böylesi bir büyük şerefi bugün yaşamış olduk"

Otomobilde katkısı olan herkese teşekkürlerini sunan Bakan Bozdağ, "Böylesi bir büyük şerefi bugün yaşamış olduk. Onun için de ben Sayın Cumhurbaşkanımıza böylesine büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü için buradan şahsım ve milletimiz adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'ye yerli ve milli otomobilimiz Togg'u kazandırdığı gibi pek çok yerli ve milli ilki de ülkemize kazandırdı. İşte bugün bunlardan bir tanesini elimizde tutuyoruz ve bizzat kullanıyoruz. Allah, Türkiye'nin yolunu bahtını açık etsin inşallah" dedi.

"Hem güvenli, hem konforlu, hem de ekonomik bir araç"

Togg'u tüm vatandaşlara öneren Bozdağ, "Her insana bir şeyi hayal etmek, sonra projelendirmek, sonra onun temellerini atmak, sonra onu hayata geçirmek nasip olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem bu yerli ve milli otomobili hayal etmesi, projelendirilmesi, destek vermesi ve şu anda da onun ete kemiğe bürünüp hizmete dönüşmesi, yollara çıkması çok büyük bir olaydır. Cumhurbaşkanımız için de, ülkemiz için de. Ben herkese tavsiye ediyorum. İnşallah vatandaşlarımız da yerli ve milli otomobil ile seyahat etme imkanı bulurlar, gerçi ben de müracaat ettim ama bana da kurada maalesef çıkmadı, yedek de çıkmadı, asıl da çıkmadı. Ama inşallah vatandaşlarımız bundan sonraki süreçte yerli ve milli otomobilimize sahip olurlarsa hem güvenli, hem konforlu, hem de ekonomik bir araç, her açıdan muhteşem" diye konuştu.

Bakan Bozdağ şöyle devam etti:

"Muhteşem, yani ses hiç duymuyorum mesela. Diğer arabalarda sesi duyuyorsunuz, çok fazla gürültü fakat şu anda benim duyduğum bir ses yok. Sanki araba sessiz gidiyor. Kullanımı çok rahat. Tabi elektronik düzeni buradaki akıllı araba olmasını gerektirecek çok şey var. Onu da görüyorum ben. Çok muhteşem yani. Tabi bir de Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim içinde büyük bir şeref, büyük bir heyecan. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı."

Bakan Ersoy, makam aracı Togg'la trafiğe çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan yerli otomobil Togg, kabinedeki bakanlıklara da teslim edildi.

Togg makam araçlarıyla görüntüler paylaşan bakanlar arasına Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da katıldı. Ersoy, Ankara'da Dumlupınar Bulvarı üzerinde gerçekleştirdiği T10 akıllı cihazı sürüşünü sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve milli T10X akıllı cihazımız Togg ile gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz" notuyla paylaştı.