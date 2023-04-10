POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak
CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt
'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt
Kamu işçilerine zam görüşmesinde taraflar bir araya geldi
Kamu işçilerine zam görüşmesinde taraflar bir araya geldi
YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
Bakan Soylu çağrı yaptı, Özel harekat kan bağışında bulundu
Bakan Soylu çağrı yaptı, Özel harekat kan bağışında bulundu
KDK'dan, emekli ikramiye farkları ödemesine yönelik tavsiye kararı
KDK'dan, emekli ikramiye farkları ödemesine yönelik tavsiye kararı
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu envantere girdi
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu envantere girdi
AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak
AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan 'tekerlekli sandıklarla' dolar topluyor
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan 'tekerlekli sandıklarla' dolar topluyor
Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak
Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
3 soruda Türkiye'nin ilk SİHA gemisi: TCG Anadolu
3 soruda Türkiye'nin ilk SİHA gemisi: TCG Anadolu
Deprem bölgesi 7 ilçede yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu
Deprem bölgesi 7 ilçede yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu
İşsizlik rakamları yayımlandı
İşsizlik rakamları yayımlandı
Kamu bankaları birimlerini taşımaya hazırlanıyor
Kamu bankaları birimlerini taşımaya hazırlanıyor
Seçim takvimi işliyor
Seçim takvimi işliyor
Milyonlarca sigortalıya 'süper istihdam' teşviki!
Milyonlarca sigortalıya 'süper istihdam' teşviki!
AK Parti'de büyük değişim: Listeler tamam sıra sandıkta
AK Parti'de büyük değişim: Listeler tamam sıra sandıkta
Dünyanın ilk SİHA gemisi TSK envanterine giriyor
Dünyanın ilk SİHA gemisi TSK envanterine giriyor
Müfettişler sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı
Müfettişler sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı
Aday listelerinin YSK'ya teslimi sonrası süreç nasıl işleyecek?
Aday listelerinin YSK'ya teslimi sonrası süreç nasıl işleyecek?
DEVA Partisi'nden 25 isim CHP listelerinden aday gösterildi
DEVA Partisi'nden 25 isim CHP listelerinden aday gösterildi
AK Parti, Rahmi Doğan'ı milletvekili adayı göstermedi
AK Parti, Rahmi Doğan'ı milletvekili adayı göstermedi
Yeşil Sol Parti'nin aday listesi il il açıklandı
Yeşil Sol Parti'nin aday listesi il il açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sundukları aday listelerini geri çekeceklerini belirterek, "Seçime katılmayıp muhalefet bloğuna Meclis aritmetiğinde üstün bir ortalama yakalama şansı bırakmak istiyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 21:45, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 21:55
Yazdır
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı

Baş, katıldığı TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne katılmama kararı aldıklarını, YSK'ye verdikleri listeleri geri çekeceklerini vurguladı.

Partisinin barajı geçebilecek pozisyonda olmadığını, böyle bir durumda seçime girmelerinin iktidarın Meclis aritmetiğinde üstün olmasına yol açacağını anlatan Baş, "Bu seçime katılmayıp muhalefet bloğuna Meclis aritmetiğinde üstün bir ortalama yakalama şansı bırakmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Partilerini sonraki seçimlere daha güçlü şekilde hazırlamayı planladıklarını kaydeden Baş, "Muhalefet çalışmamıza devam edeceğiz. Biz bu iktidarın yanlışlarını anlatmaya devam edeceğiz. Bu iktidarın kaldığı takdirde Türkiye'ye zarar verdiğini, vereceğini anlatmaya devam edeceğiz. Burada olacağız, seçime giriyormuş gibi çalışacağız." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber