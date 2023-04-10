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'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma

Ordu Aybastı Devlet Hastanesi'nde İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı R.Ş.E.'nin hastanede kaldığı, pijama, terlikle dolaştığı ve odasında uyuduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 22:12, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 22:16
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'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma

Ordu Aybastı Devlet Hastanesi'nde 1,5 yıldır İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapan R.Ş.E.'nin (55), hastane içerisinde kendisine tahsis ettiği bir odada yaşadığı ileri sürüldü.

Hastane içerisinde pijama, terlik gibi giysilerle dolaştığı ve odasında uyuduğu iddiaları üzerine Ordu İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamımda R.Ş.E.'nin işleri uzadığı zamanlarda hastanede kaldığını söylediği bildirildi.

Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün de, hastaneye giderek incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Tüzün, R.Ş.E.'nin savunmasının istenildiğini ifade etti.

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