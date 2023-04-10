Mobil bankacılık uygulamasını kullanarak 180 bin TL dolandırdılar

POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak
CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt
'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt
Kamu işçilerine zam görüşmesinde taraflar bir araya geldi
Kamu işçilerine zam görüşmesinde taraflar bir araya geldi
YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
Bakan Soylu çağrı yaptı, Özel harekat kan bağışında bulundu
Bakan Soylu çağrı yaptı, Özel harekat kan bağışında bulundu
KDK'dan, emekli ikramiye farkları ödemesine yönelik tavsiye kararı
KDK'dan, emekli ikramiye farkları ödemesine yönelik tavsiye kararı
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu envantere girdi
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu envantere girdi
AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak
AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan 'tekerlekli sandıklarla' dolar topluyor
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan 'tekerlekli sandıklarla' dolar topluyor
Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak
Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
3 soruda Türkiye'nin ilk SİHA gemisi: TCG Anadolu
3 soruda Türkiye'nin ilk SİHA gemisi: TCG Anadolu
Deprem bölgesi 7 ilçede yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu
Deprem bölgesi 7 ilçede yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu
İşsizlik rakamları yayımlandı
İşsizlik rakamları yayımlandı
Kamu bankaları birimlerini taşımaya hazırlanıyor
Kamu bankaları birimlerini taşımaya hazırlanıyor
Seçim takvimi işliyor
Seçim takvimi işliyor
Milyonlarca sigortalıya 'süper istihdam' teşviki!
Milyonlarca sigortalıya 'süper istihdam' teşviki!
AK Parti'de büyük değişim: Listeler tamam sıra sandıkta
AK Parti'de büyük değişim: Listeler tamam sıra sandıkta
Dünyanın ilk SİHA gemisi TSK envanterine giriyor
Dünyanın ilk SİHA gemisi TSK envanterine giriyor
Müfettişler sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı
Müfettişler sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı
Aday listelerinin YSK'ya teslimi sonrası süreç nasıl işleyecek?
Aday listelerinin YSK'ya teslimi sonrası süreç nasıl işleyecek?
DEVA Partisi'nden 25 isim CHP listelerinden aday gösterildi
DEVA Partisi'nden 25 isim CHP listelerinden aday gösterildi
AK Parti, Rahmi Doğan'ı milletvekili adayı göstermedi
AK Parti, Rahmi Doğan'ı milletvekili adayı göstermedi
Yeşil Sol Parti'nin aday listesi il il açıklandı
Yeşil Sol Parti'nin aday listesi il il açıklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mobil bankacılık uygulamasını kullanarak 180 bin TL dolandırdılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir vatandaşın cep telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından 180 bin TL kredi çekip kendi hesaplarına aktararak dolandıran 2 kişi yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 22:29, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 22:30
Yazdır
Mobil bankacılık uygulamasını kullanarak 180 bin TL dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, R.S. (68) geçtiğimiz mart ayında eşinin yeğeni H.E. (51) ve arkadaşının oğlu D.B. (32) ile cadde üzerinde karşılaşarak sohbet etmeye başladı. H.E. daha sonra bölgeden ayrılırken, D.B. ise R.S.'yi gideceği yere kadar araçla bıraktı. Bu sırada D.B., amcasının Fethiye ilçesinde bir arazi satışı yaptığını ve bu satıştan kendisine para gönderileceğini fakat kendisinin bankalarla sıkıntılı olduğu için bloke konulabileceğini söyleyerek, R.S.'nin hesabını kullanmak istediğini belirtti. Talebi geri çevirmeyen R.S.'nin hesabına 12 Mart Pazar günü bir miktar para yattı. D.B., R.S. ile birkaç gün boyunca ATM'ye gidip, hesaba gelen parayı çekerek kartı R.S.'ye teslim etti.

"Banka hesabında sorun var"

R.S., aynı bankaya para çekmek için gittiğinde para çekme limitinin dolduğunu görerek, bunu D.B.'ye söyledi. D.B., "Amcam senin diğer hesabına parayı yollayacak" dedi. Aradan geçen birkaç saatin ardından hesabına para gelmemesi üzerine R.S, tekrar D.B. ile görüştü. D.B., iddiaya göre "Senin hesabında problem var. Düzeltmek için kimliğine ve telefonuna ihtiyaç var" dedi. Bunun üzerine R.S., kimliğini ve telefonunu D.B.'ye verdi. Telefondan birkaç işlem yapan ve bir süre sonra R.S.'ye telefon ve kimliğini geri veren D.B., "Para 2 gün içinde yatacak" diyerek R.S.'nin yanından ayrıldı. Aradan geçen süre içerisinde banka hesabına para yatmayınca durumdan şüphelenip banka şubesine giden R.S., mobil bankacılık üzerinden kendi adına toplam 180 bin TL'lik iki kredi çekildiğini, paraların D.B'nin anne ve babasının hesaplarına, oradan da H.E.'nin hesabına aktarıldığını öğrendi. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek durumu polise anlatan R.S., kendisini dolandırdığını iddia ettiği 2 kişiden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli H.E. ve D.B.'yi bulundukları adreslerde kıskıvrak yakaladı. H.E.'nin yapılan üst aramasında 5 adet telefon, 1 adet powerbank ve kendi adına kayıtlı ve isimsiz 5 adet banka kartı, kendi adına 3 adet yabancı kimlik kartı, D.B.'nin ise evinde sakladığı bir cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve daha önce de çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan D.B. ve H.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber