Malatya'da ağır hasar gören 5 katlı bina çöktü

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Şehit Selahattin Şener Sokak'taki 5 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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