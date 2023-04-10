Malatya'da ağır hasar gören 5 katlı bina çöktü
Malatya'da, 6 Şubat'ta meydana gelen" ve asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 23:49, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 23:51
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Şehit Selahattin Şener Sokak'taki 5 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Ekipler, binanın enkazında kimsenin olmadığını tespit etti.
Enkaz bölgesinde güvenlik önlemi alındı.