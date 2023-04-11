11 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 ve 10 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

2- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet Buluşması"na, yeni belediye binası açılışına ve iftar programına katılacak, şehitliği ziyaret edecek.

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