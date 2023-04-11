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11 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

11 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 00:06, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 00:09
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11 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet Buluşması"na, yeni belediye binası açılışına ve iftar programına katılacak, şehitliği ziyaret edecek.

(Çanakkale/13.30-19.55)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İMECE Yer Gözlem Uydusu Fırlatma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.00)

2- TÜİK, şubat ayı sanayi üretim ile inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 ve 10 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

SPOR

1- 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak. Antalya Spor Salonu'ndaki şampiyonanın ilk gününde erkeklerde elemeler yapılacak.

(Antalya/10.00)

2- Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final mücadelesi başlayacak; Benfica-Inter, Manchester City-Bayern Münih ilk maçları oynanacak.

(Lizbon/Manchester/22.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 32. haftası başlayacak; Ankara Keçiörengücü-Göztepe, Bodrumspor-Pendikspor ve Yılport Samsunspor-Tuzlaspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/Muğla/16.00/Samsun/20.30)

4- TFF 2. Lig'in 23. haftasında Beyaz Grup'ta olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor maçı oynanacak.

(Şanlıurfa/15.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftası Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Bursa/16.00)

6- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ikinci etabı Ankara Atlı Spor Kulübü'nde kadınlar eleme yarışlarıyla başlayacak.

(Ankara)

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