TCDD, İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/1/1992 tarihli ve 21127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin (a) bendinin son paragrafında yer alan "3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi" ibaresi "ilgili kanun, kanun hükmünde kararname veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 40- Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı dahil en az 5 yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır."

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.