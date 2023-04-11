Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik: Yüzde 30 tasarruf sağlanacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü madeni paralarda değişikliğe gitti. İlk etapta daha hafif olan bir lira ve 50 kuruşlar piyasaya sürüldü. Görünüşü eskilerle aynı gibi olsa da yeni paralar biraz daha ince. Uygulamayla para imalatında yüzde 30 tasarruf sağlandı
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 07:55, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 07:57
Madeni paralarda 14 yıl sonra değişikliğe gidildi. Buna göre madeni paraların gramı azaldı ve inceldi.
Uygulamayla üretimde yüzde 30 tasarruf sağlandı
NTV'de yer alan haberi göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü çalışmalara başladı. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişti. Bu durum üretimde yüzde 30 tasarruf sağladı.
Madeni paralarda ağırlıklar düştü
Paraların ağırlıkları da değişti. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü.
İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasada
Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı.
İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.