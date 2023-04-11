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AK Parti 14 Mayıs için sahaya iniyor: Erdoğan'ın açıklayacağı seçim beyannamesi 6 bölüm

Seçim beyannamesinin de açıklanacağı AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı bugün yapılacak. Ana teması 'Türkiye Yüzyılı' olarak belirlenen beyanname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerini açıklayıp "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı yeni dönem için kadrolarını tanıtacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 08:30, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 08:09
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AK Parti 14 Mayıs için sahaya iniyor: Erdoğan'ın açıklayacağı seçim beyannamesi 6 bölüm

Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki çalışmalarda hem bakanlardan hem de MYK üyesi birim başkanlarından kendi alanlarıyla ilgili bilgiler alınarak hazırlanan beyannamede AK Parti'nin 'afet ve kriz yönetimi vizyon belgesi' de kamuoyuna açıklanacak.

'Türkiye Yüzyılı' olarak belirlenen beyanname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün seçim vaatlerini açıklayıp "şahlanış dönemi" olarak dile getirdiği yeni dönem için kadrolarını tanıtacak. Ana teması 'Türkiye Yüzyılı' olarak belirlenen seçim beyannamesinde, AK Parti'nin 'afet ve kriz yönetimi vizyon belgesi' de kamuoyu ile paylaşılacak.

ANA TEMA TÜRKİYE YÜZYILI

AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı bugün yapılacak. Seçim beyannamesinin de açıklanacağı toplantı Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından okunacak beyannamenin ana teması, 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki çalışmalarda hem bakanlardan hem de AK Parti MYK üyesi birim başkanlarından kendi alanlarıyla ilgili bilgiler alındı. Beyannamede, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı süresince yakalanan büyüme ivmesi öne çıkartılacak, istikrarlı ve güçlü ekonomi vurgusu yapılacak. 'İnsan ve toplum' başlığı altında ise 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesinden hareketle AK Parti'nin sosyal devlet alanında başlattığı öncü atılımlar da beyannamede kendine yer bulacak.

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMI ESAS ALAN BİR PERSPEKTİF

AK Parti, çevre sorunlarına, iklim değişikliği kaynaklı afetlere ve asrın felaketine karşı atılacak adımları da seçim beyannamesinde işleyecek. 6 Şubat tarihine kadar seçim beyannamesini 5 bölüm olarak hazırlayan AK Parti, asrın felaketi sonrası altıncı bölüm olarak afet kriz yönetiminde bütüncül yaklaşımı esas alan bir perspektif ekledi. Bu bağlamda kalkınma teması önemli bir yer tutacak. 'Afetlere Karşı Güçlü Türkiye' ve 'Asrın Felaketi ile mücadele planı' da aynı doğrultuda seçim beyannamesinde yer alacak. Asrın felaketinin izlerinin kısa sürede silinmesi için başlatılan çalışmaların ve Türkiye'nin AK Parti döneminde yakaladığı istikrar atmosferi ile çözüme kavuşturulan kronik sorunlarının altı çizilecek.Beyannamede, AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerindeki vaatleri de yer alacak.

Uğur Duyan

Resul Ekrem Şahan

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