Otomobilde bayram hareketliliği: İkinci elde fiyatlar yüzde 10 arttı

İkinci el otomobil piyasasında bayram hareketliliği yaşanıyor. Bayilerdeki uzun teslimat süresi sebebiyle ikinci el otoya yönelen vatandaşlar fiyatların da artmasına yol açıyor. Özellikle dizel ve sedan otomobillere ilgi var. Eser Otomotiv yetkilisi Bayram Tuna "Yaz aylarının gelmesi ve bayram öncesi piyasalarda canlılık var. Az kilometredeki otomatik vites araçlara daha çok tercih ediliyor.

Genel piyasa fiyatları bir ay öncesine göre yüzde 10 civarında arttı. Bayilerde sıra beklemek istemeyenler ikinci ele yöneliyor" dedi. Hem bireysel hem de galericilerin bayramı düşünerek fiyat artışına gittiğini de ifade eden Tuna "Her bayramda fiyatlar artar. Bayram sonrasında düşer. Ancak son yıllar biraz farklı seyrediyor. Çünkü sıfır araç bayilerinde de araba yok. O sebeple ikinci el otomobile ilgi fazla" diye konuştu.