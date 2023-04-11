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Mansur Yavaş'tan 15 Mayıs'a kadar maaş almayacak!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan Ankara Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan seçim süreciyle ilgili flaş karar. Seçim gezileri için izne ayrılacak olan Mansur Yavaş. 15 Mayıs'a kadar da belediyeden maaş almayacağını söyledi. Yavaş, 15 Mayıs'tan sonra eski Başkan Melih Gökçek'i nelerin beklediğini da anlattı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 09:33, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 09:52
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın 'cumhurbaşkanı yardımcısı' adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Ankapark için yaptıkları yolsuzluk başvurusu için İçişleri Bakanı'nın 'soruşturma izni vermediğini' anlatan Masun Yavaş, 15 Mayıs sonrası Melih Gökçek'i nelerin beklediğini de anlattı. İşte Mansur Yavaş'ın açıklamalarından satır başladı...

Maaş almayacak, belediyeyi kullanmayacak

- Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım, izne ayrılacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, bazen de Ekrem Bey'le programlara katılacağız.

Binali Yıldırım için ne demişlerdi?

- Binali Yıldırım'ın da İstanbul'da belediye başkanı seçildiği takdirde aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayacağını açıklayanlar kendileri.

Hem belediye başkanlığı hem de cuhurbaşkanı yardımcılığının birlikte yapılması için hiç bir engel olmadığına dair anayasa hukukçularının açıklamaları var. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile belediye başkanlığının bir arada yapılmasına yasal bir engel yok.

Tabiki çift maaş almayacağız...

- Sayın İmamoğlu ve benim daha önceden de belediye başkanlığı görevlerimiz var. Bu tecrübeleri de yansıtacağız. Tabi ki çift maaş almayacağız. Böyle bir durum söz konusu olmaz.

Melih Gökçek'i 15 Mayıs'tan sonra...

- (Melih Gökçek dönemiyle ilgili yolsuzluk dosyalarından neden bir sonuç çıkmıyor?) İnşallah herhalde 15 Mayıs'ı bekliyor hepsi. 3-4 katrilyonluk yolsuzluğu yargıya verdik. Bizim görevimiz bulduğumuz yolsuzluğun üzerine gitmek, ondan sonrası yargının işi.

- İçişleri Bakanı, Ankapark'ta 'kamu zararı yoktur' diyerek soruşturma izni vermedi. Eğer Ankapark'ta kamu zararı yoksa, nerede var?

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