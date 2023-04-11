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Bitcoin'in fiyatı 10 ay sonra yeniden 30 bin doları aştı

Bitcoin'in son 7 gündeki değer kazancı yüzde 8'e yaklaştı- Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri, 24 saat içinde yaklaşık yüzde 5 artarak 1,24 trilyon dolar oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 09:36, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 09:37
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Bitcoin'in fiyatı 10 ay sonra yeniden 30 bin doları aştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bankacılık krizi nedeniyle faiz artırım döngüsünü sonlandıracağı beklentisinin yatırımcıların riskli varlıklarda iştahını artıracağı öngörüsüyle kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, 10 ay sonra yeniden 30 bin doların üzerine çıktı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil (yaklaşık 23 bin kripto para biriminin piyasa değeri) küresel kripto para piyasasının değeri, sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 5 artarak 1,24 trilyon doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, Fed'in faiz artırım döngüsünü bankacılık krizi nedeniyle sonlandıracağı beklentisinin yatırımcıların Bitcoin gibi riskli varlıklardaki iştahını artıracağı öngörüsü sonucu 24 saatte yüzde 7'nin üzerinde yükseliş kaydetti.

Bitcoin'ın fiyatı, Paskalya tatili sonrası erken işlemlerde 30 bin 400 dolara tırmanırken, TSİ 07.20 itibarıyla 30 bin doların üzerinde işlem görüyor. Böylece Bitcoin'in fiyatı, Haziran 2022'den beri ilk kez 30 bin doların üzerinde bulunuyor.

- Bitcoin'in piyasa değeri de 590 milyar doların üzerine çıktı

Bu arada, Bitcoin'in son 7 gündeki değer artışı yüzde 8'e yaklaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de 590 milyar doların üzerine çıktı.

Bitcoin'in fiyatı, 2022 sonbaharında özellikle Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin kripto para piyasasında satış baskısına neden olduğu en yüksek seviye sonrası gördüğü en düşük seviyeden bu yana yüzde 90'ın üzerinde artış gösterdi.

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 60'tan fazla değer kaybetti.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kazanarak 1.920 dolar seviyesine çıktı.

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