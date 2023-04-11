Motorine zam geldi

Dolar ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş pompa fiyatına yansıdı.

Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 66 kuruş zam geldi. Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 21.07 liraya, Ankara'da 21.43 liraya, İzmir'de 21.51 liraya, Bursa'da 21.43 liraya, Adana'da 21.76 liraya, Diyarbakır'da ise 22.10 liraya çıktı.

Son olarak geçen hafta benzin fiyatına 1.10 lira zam gelmişti.