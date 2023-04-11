7 ildeki FETÖ operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Harekete geçen ekipler, farklı soruşturmalar kapsamında da haklarında yakalama kararı bulunan bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Bingöl, İzmir, Ankara, Kayseri, Bursa ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

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