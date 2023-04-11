Dolar/TL, 19,27 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 19,2757'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 19,2740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 20,9850'den, sterlin/TL ise 0,2 artışla 23,9250'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda 102,3 ile önceki kapanışın yüzde 0,1 altında dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,0890'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istediğini aktaran analistler, buna karşın piyasalarda Banka'nın adımlarının ülke ekonomisinde ani bir durmaya neden olup olmayacağı endişesinin varlığını sürdürdüğünü bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Uluslararası Para Fonu (IMF) Global Ekonomik Görünüm Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.