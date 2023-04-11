FETÖ firarisi Can Dündar, TELE1'in yalan haberini sahiplenmişti...Gerçek ortaya çıktı!

Gerçek ortaya çıktı!

Yalan haber talimatlarını Kandil ve Pensilvanya'dan alan şer odaklarının TRT'ye yönelik bu yalanı da çürütüldü. ABD'nin, TRT çalışanlarının basın kartlarının iptal ettiği yalanını ortaya atan TELE1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat'a gerçek tokat gibi çarptı.

8 Nisan'da ortaya atılan yalan haberden iki gün sonra 10 Nisan'da ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen resmi basın toplantısına katılan ve katılmakla kalmayıp toplantıda sorduğu sorularla Bakanlık sözcüsünü sıkıştıran TRT World Washington muhabiri Yunus Paksoy, FETÖ'cü Can Dündar'ın sahiplendiği yalan haberi çürütmüş oldu. Yalan haberlerin aksine TRT'nin tüm kanalları gibi TRT World çalışanları da başta Beyaz Saray, Pentagon, Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ABD'deki tüm resmi kurum ve kuruluşlarda akrediteye sahip.