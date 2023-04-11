FETÖ firarisi Can Dündar, TELE1'in yalan haberini sahiplenmişti...Gerçek ortaya çıktı!

Bakan Kirişçi açıkladı...DSİ'ye 1.727 sürekli işçi alınacak
Bakan Kirişçi açıkladı...DSİ'ye 1.727 sürekli işçi alınacak
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Soma'da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçi öldü
Soma'da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçi öldü
Otomobilde bayram hareketliliği: İkinci elde fiyatlar yüzde 10 arttı
Otomobilde bayram hareketliliği: İkinci elde fiyatlar yüzde 10 arttı
YSK'dan HDP kararı: Sandık kurullarında üye veremeyecek
YSK'dan HDP kararı: Sandık kurullarında üye veremeyecek
AK Parti sahaya iniyor: Erdoğan seçim beyannamesi açıklayacak
AK Parti sahaya iniyor: Erdoğan seçim beyannamesi açıklayacak
Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik: Yüzde 30 tasarruf sağlanacak
Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik: Yüzde 30 tasarruf sağlanacak
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yayımlandı
Teravih namazından çıkanlara ateş açan 2 zanlı tutuklandı
Teravih namazından çıkanlara ateş açan 2 zanlı tutuklandı
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak
CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt
'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt
Kamu işçilerine zam görüşmesinde taraflar bir araya geldi
Kamu işçilerine zam görüşmesinde taraflar bir araya geldi
YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
Bakan Soylu çağrı yaptı, Özel harekat kan bağışında bulundu
Bakan Soylu çağrı yaptı, Özel harekat kan bağışında bulundu
KDK'dan, emekli ikramiye farkları ödemesine yönelik tavsiye kararı
KDK'dan, emekli ikramiye farkları ödemesine yönelik tavsiye kararı
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu envantere girdi
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu envantere girdi
AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak
AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan 'tekerlekli sandıklarla' dolar topluyor
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan 'tekerlekli sandıklarla' dolar topluyor
Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak
Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
3 soruda Türkiye'nin ilk SİHA gemisi: TCG Anadolu
3 soruda Türkiye'nin ilk SİHA gemisi: TCG Anadolu
Deprem bölgesi 7 ilçede yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu
Deprem bölgesi 7 ilçede yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu
İşsizlik rakamları yayımlandı
İşsizlik rakamları yayımlandı
Kamu bankaları birimlerini taşımaya hazırlanıyor
Kamu bankaları birimlerini taşımaya hazırlanıyor
Ana sayfaHaberler Terör

FETÖ firarisi Can Dündar, TELE1'in yalan haberini sahiplenmişti...Gerçek ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde ABD'deki TRT World çalışanlarının basın kartlarının bu ülke tarafından iptal edildiğini açıklayan TELE1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat'ın yalanını firari FETÖ'cü Can Dündar sahiplenmiş, TRT'ye yönelik yeni bir algı operasyonu başlatılmıştı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 10:18, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 10:39
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gerçek ortaya çıktı!

Yalan haber talimatlarını Kandil ve Pensilvanya'dan alan şer odaklarının TRT'ye yönelik bu yalanı da çürütüldü. ABD'nin, TRT çalışanlarının basın kartlarının iptal ettiği yalanını ortaya atan TELE1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat'a gerçek tokat gibi çarptı.

8 Nisan'da ortaya atılan yalan haberden iki gün sonra 10 Nisan'da ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen resmi basın toplantısına katılan ve katılmakla kalmayıp toplantıda sorduğu sorularla Bakanlık sözcüsünü sıkıştıran TRT World Washington muhabiri Yunus Paksoy, FETÖ'cü Can Dündar'ın sahiplendiği yalan haberi çürütmüş oldu. Yalan haberlerin aksine TRT'nin tüm kanalları gibi TRT World çalışanları da başta Beyaz Saray, Pentagon, Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ABD'deki tüm resmi kurum ve kuruluşlarda akrediteye sahip.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber