Bakan Kirişçi açıkladı...DSİ'ye 1.727 sürekli işçi alınacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medyadan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne personel alınacağı bilgisini paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 10:38, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 10:42
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medyadan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne personel alınacağı bilgisini paylaştı.
Bakan Kirişçi'nin paylaşımı:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz.
Hayırlı, uğurlu olsun.