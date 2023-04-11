Yunanistan sınırında bir FETÖ mensubu yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.