Yunanistan sınırında bir FETÖ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan bir terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 12:05, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 12:02
MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.