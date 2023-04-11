Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı mülakatına başvuran aday sayısı, alım yapılacak sayının altında kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği (YGUDER) Başkanı Tolga Akgül, "Kariyer meslekler arasındaki Merkez-Taşra ayrımı adayları olumsuz etkiliyor. Bu konuda acil düzenleme yapılmadığı takdirde önümüzdeki dönemde Gelir İdaresi Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edecek kariyer meslek mensubu bulamayabilir" dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 8 Nisan'da yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına yeterli başvuruyu alamamıştı. Dün açıklanan yazılı sınav sonuçlarında ise bir çok ilde mülakata katılacak aday sayısı, alım sayısının altında kaldı.

Kariyer Meslekler diye tabir edilen A grubu kadro alımlarında başı çeken ve en yüksek sayıda alım sayılarıyla bu konuda lokomotif konumunda bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı, 8 Nisan'da yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına yeterli başvuruyu alamamıştı. Dün açıklanan yazılı sınav sonuçlarında ise bir çok ilde mülakata katılacak aday sayısı, alım sayısının altında kaldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı kariyer meslek kadrosu olan Gelir Uzman Yardımcılığı için 20 yıldır sınav ilanına çıkıldığını ifade eden Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği (YGUDER) Başkanı Tolga Akgül, ilk defa böyle bir duruma şahit olduklarını ve bunun sebeplerinin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

Gelir İdaresi Başkanlığının 2009 yılından itibaren sadece A grubu alım yaptığını ancak kariyer planlamasıyla uygun olmayan uzman personel istihdamı ile kurum içi uzmanlık sınavlarının Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına olan ilgiyi azalttığının altını çizen Akgül, kariyer meslekler arasındaki Merkez-Taşra ayrımının da adaylar üzerinde etkili olduğunu, bu konularla ilgili acil düzenleme yapılmadığı takdirde önümüzdeki dönemde Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında istihdam edecek kariyer meslek mensubu bulamayacağını sözlerine ekledi.

Merkez-Taşra ayrımıyla ilgili TBMM'ye 30 binden fazla imza

Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği öncülüğünde Merkez-Taşra ayrımıyla ilgili 30 binden fazla imza edilen dilekçelerinin defalarca kez haber olduğuna dikkat çeken Akgül, bu konuyla ilgili hem Sayın Mustafa Elitaş ile hem de Sayın Hamza Dağ ile görüştüklerini, 666 Sayılı KHK'nın sorunların giderilmesi için çıkarıldığını ancak düzenlemenin daha fazla soruna yol açtığını kendilerinin de kabul ettiklerini, Yeterliğe Tabi Gelir Uzman ve Yardımcılarının 2011 yılında çıkarılan 666 sayılı KHK ile denk oldukları pek çok kariyer meslekten özlük hakları bakımından geri kaldığını, mesleki anlamda kariyer ve liyakat ilkelerine yakışmayan bu personel rejimi yüzünden sıkıntıların giderek arttığını, bunun ise en çok Gelir İdaresi Başkanlığına zarar verdiğini önemle hatırlatarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu haksızlığa 'dur' demesini ümitle beklediklerini ifade etti.