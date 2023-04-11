Eski eşiyle yaşamadığını ispatlayan kadın yetim aylığı almaya devam edecek

Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Konut fiyatları düşecek
Konut fiyatları düşecek
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi YHT heyecanı sardı
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi YHT heyecanı sardı
Kadroya alınan işçilerin taşeron süresi de tazminat için hesaplanacak
Kadroya alınan işçilerin taşeron süresi de tazminat için hesaplanacak
CHP İl Başkanlığına ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı
CHP İl Başkanlığına ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı
AK Parti'li İl Başkanı'ndan aday listelerine sosyal medyadan tepki
AK Parti'li İl Başkanı'ndan aday listelerine sosyal medyadan tepki
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Soma'da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçi öldü
Soma'da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçi öldü
Otomobilde bayram hareketliliği: İkinci elde fiyatlar yüzde 10 arttı
Otomobilde bayram hareketliliği: İkinci elde fiyatlar yüzde 10 arttı
YSK'dan HDP kararı: Sandık kurullarında üye veremeyecek
YSK'dan HDP kararı: Sandık kurullarında üye veremeyecek
AK Parti sahaya iniyor: Erdoğan seçim beyannamesi açıklayacak
AK Parti sahaya iniyor: Erdoğan seçim beyannamesi açıklayacak
Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik: Yüzde 30 tasarruf sağlanacak
Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik: Yüzde 30 tasarruf sağlanacak
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yayımlandı
Teravih namazından çıkanlara ateş açan 2 zanlı tutuklandı
Teravih namazından çıkanlara ateş açan 2 zanlı tutuklandı
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak
CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt
'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt
Kamu işçilerine zam görüşmesinde taraflar bir araya geldi
Kamu işçilerine zam görüşmesinde taraflar bir araya geldi
YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

Eski eşiyle yaşamadığını ispatlayan kadın yetim aylığı almaya devam edecek

Davacı M.A'nın avukatı Ersan Karatekin:- "Tek gelir kaynağı bu yetim aylığı olan ve haksız yere gerçek olmayan bir gerekçeyle iptal edilen hatta yapılan ödemeler kendisinden borç olarak tahsil edilen müvekkil, dava lehine sonuçlanınca çok sevindi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 14:21, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 14:22
Yazdır
Eski eşiyle yaşamadığını ispatlayan kadın yetim aylığı almaya devam edecek

- Aydın 2. İş Mahkemesi, boşandığı eşiyle yaşamadığını kanıtlayan kadının eski eşiyle yaşadığı gerekçesiyle yetim aylığının Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) kesilmesi yönündeki kararı iptal edip kadına yeniden yetim aylığı bağlanmasına karar verdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki davacı M.A, 2011'de eşinden ayrılınca babasından yetim aylığı almaya başladı.

SGK ise bir süre sonra M.A'nın eski eşiyle yaşadığı gerekçesiyle maaşının kesilmesine karar verip yasal faiziyle ödenmek üzere 20 bin 569 lira da borç bildiriminde bulundu.

Beraber yaşadığı iddia edilen eski eşinin o dönemde bir süre cezaevinde olduğunu ileri süren kadın, ilgili belgeleri sunarak kararın düzeltilmesini istedi ancak SGK başvuruya olumsuz cevap verdi.

M.A. bunun üzerine yetim aylığının tekrar bağlanması ve borcun iptali için konuyu yargıya taşıdı.

- Mahkeme, SGK'nin kararını iptal etti

Dosyayı inceleyen Aydın 2. İş Mahkemesi, SGK'nin kararının iptaline ve yetim aylığının kadına yeniden bağlanmasına hükmetti.

Kararda, M.A. ve eski eşinin 2008 yılında evlendikleri, 2011 yılında boşandıkları belirtildi.

SGK'nin inceleme döneminin 2011-2016 yılları arasını kapsadığı vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verdi:

"Denetmen raporu inceleme dönemi olan 2011-2016 arasında, davacı ve eski eşinin oy kullanılsın veya kullanılmasın bu aralıktaki tüm seçimlerde bildirdikleri adreslerin farklı oldukları tespit edilmiştir. Operatör ve abonelik kayıtları da 2011'den sonra tarafların bildirdikleri adreslerin birbiriyle uyuşmadığı görülmüştür. Emniyet araştırmalarında tarafların bir arada yaşadıklarına dair tespit yapılamamıştır. Davacı ve eski eşinin birlikte yaşadıklarını gösterir herhangi bir emareye rastlanılmamıştır. Eski eşin sadece arada çocukları görmek için ikamete geldiği, arada apartmanda gördüğü, ayrıca nüfus adres, seçmen ve operatör kayıtları ile elektrik ve su aboneliklerine göre de tarafların farklı adreslerde kayıtlarının bulunduğu anlaşıldığı için bu durum tarafların birlikte yaşamadığına karine oluşturdu."

- "Eski eşin çocuklarını ziyaret etmesi beraber yaşadıklarını kanıtlamaz"

M.A'nın avukatı Ersan Karatekin, AA muhabirine, müvekkilinin çalışmadığı için babası üzerinden yetim aylığı aldığını dile getirdi.

Eski eşin müşterek çocuklarını görmek için eve ziyarete gelmesinin hayatın olağan akışına uygun olduğuna işaret eden Karatekin, "Bu durum, beraber yaşadıkları yönünde kanıt teşkil etmez. Tek gelir kaynağı bu yetim aylığı olan ve haksız yere gerçek olmayan bir gerekçeyle iptal edilen, hatta yapılan ödemeler kendisinden borç olarak tahsil edilen müvekkil, dava lehine sonuçlanınca çok sevindi." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber