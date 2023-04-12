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Sosyal Güvenlik konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (4)

Sosyal Güvenlik konularıyla ilgili ziyaretçi soruları ( 4 )

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 00:10, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 15:04
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Sosyal Güvenlik konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (4)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız

Detaylar/Değerlendirmeler:

Soru 1: 4 yıl 9 ay özel sektör, 11 yıl kamu işyerinde geçen sigortalı hizmetim varken 2001 yılında istifa ettim ve o günden itibaren memur olarak çalışmaktayım. Emekli olduğunda emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanır? Sadece memurluk hizmetine mi yoksa sigortalı hizmetlere de ödeme yapılır mı?

Cevap 2: Memurlara emekli ikramiyesi ödenmesi usul ve esasları 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde bulunur. Bu hüküm gereği işçilik, esnaflık, memurluk gibi bütünleşen çalışmaları üzerinden emeklilik statüsünde aylık bağlanacak olanlara emekli ikramiyesi ödenmesi kurallarında 1475 sayılı İş Kanununa bakılır. Yani İş Kanunu gereği şayet kıdem tazminatı ödenmiyorsa, emekli memura da emekli ikramiyesi ödenmiyor. Ayrıca, emekli ikramiyesi tam yıl hizmetlere ödenmektedir.

Bu bağlamda istekle emekli olunduğunda;

1- Memurluk hizmetlerinin tam yıllarına karşılık şartsız emekli ikramiyesi ödenir.

2- Kamu işyerinde geçen 11 yıl işçilik süresi memurluk süresi ile birleştirilir ve her ikisinin toplamındaki tam yıllara karşılık emekli ikramiyesi ödenir. Ancak, işçilik süresinin ödeme tutarına dahil edilmesi için kıdem tazminatına hak kazanmış olma ve herhangi bir tutar almama şartının da bulunması gerekir. 1999 öncesi çalışmaya başlamış olmanız ve bu tarihten sonra istifa etmiş olmanız nedeniyle 11 yıl kamu işyeri sigortalı süreniz de belirttiğimiz gibi kıdem tazminatı almamış olmanız kaydıyla emekli ikramiyesi süresinde değerlendirilir.

3- İşçilik süresi de emekli ikramiyesi tutar hesaplamasına göre yapılır, kıdem tazminatı hesaplama şekli uygulanmaz.

3- Özel sektör sigortalı süreler emekli ikramiyesinde değerlendirilmez.

4- Özel ve kamu sigortalı süreler, memurluk süreleri toplamı emekli aylığı tutarını belirler.

Soru 2 : Yüksek okul mezunu ¼ de bulunan bir memurun 29 yıl 7 ay üzerinden emekli olmakla 30 yılı doldurup emekli olmak arasında emekli ikramiyesi farkı çok olur mu?

Cevap 2: Emekli ikramiyesi tutarı, 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü gereği aylık bağlamaya esas tutarın bir aylık tutarı üzerinden hesaplanmakta ve tam yıllara ödenmektedir. Yani 12 aydan 1 gün dahi eksik olan toplam aylara ödenmemektedir. Örnek; 29 yıl 11 ay 29 gün üzerinden emekli olunur ise 29 tam yıla ödenir, kalan 11 ay 29 güne ikramiye ödenmez.

Ayrıca, emekli ikramiyesi hesabında çalışan memurun Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerine esas alınan matrah tutar baz alınır. % 20 kurum karşılığı % 16 şahıs keseneğinde esas alınan brüt tutarın tamamı bir aylık emekli ikramiyesinde esas alınan tutar olmaktadır. Bu bağlamda tam yılı doldurmadan emekli olmada 1 yıllık ikramiye kaybı olur, Ancak emekli aylıkları küsuratlı aylar da dikkate alınarak hesaplanır.

5434 e tabi memurlar hem emekli aylığı hem de emekli ikramiyesi tutarlarını, 5510 a tabi memurlar ise sadece emekli ikramiyesi tutarlarını hesaplamak için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizden faydalanabilirler.

Soru 3: 25 yıl 4 ay çalışıp emekli memur tekrar memur olup 8 yıl 4 ay daha çalıştığında emekli aylığı ve emekli ikramiyesi nasıl ödenir?

Cevap 3: Memurlar emeklilik ikramiyelerini 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü kurallarına göre alır. Bu hükme göre, emekli ikramiyeleri sadece tam yıllara karşılık ödenmektedir. Ayrıca, emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden memurluğa girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık tam yıllarına emekli ikramiyesi ödenmektedir. Yani 25 yıl 4 ay + 8 yıl 4 ay = 33 yıl 8 ay olur, bu sürenin daha önce emekli ikramiyesi aldığı 25 yıl hizmet hariç sadece 8 tam yılına karşılık ayrıca emekli ikramiyesi ödenir. Bu kişinin ikinci memuriyet hizmeti 8 yıl 9 ay olsa idi, 8 yıl hizmet yerine 9 tam hizmet yılını tamamlayacağı için 1 tam yıl fazla hizmete ikramiye alabilirdi.

Emekli aylıkları ise 33 yıl 8 ay üzerinden hesaplama yapılıp ona göre ödenmeye devam edilir.

Soru 4: Emekli aylığı kesilmeden çalışılan sürelerin emekliliğe bir faydası var mı?

Cevap 4: Emekli aylığı kesilmeksizin çalışılan sürelerde Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri tam olarak yapılmaz. Yani kısa vadeli sigorta kolları primleri kesilir. Bunun için de hizmetler bütünleşmez. Bütünleşmeyen hizmetin de emekli aylığına bir faydası olmaz, artırım getirmez.

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