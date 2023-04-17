EYT kapsamında olmakla birlikte SGK hitap kaydında 58 veya 60 yaş görünenler ne yapmalı?

Zaman zaman sitemizde değerlendirmesini yaptığımız hizmet bütünleşmesini emekliliğinin son günlerine bırakmamalı konusu, EYT ile birlikte önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ziyaretçilerimizin, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaları olmakla birlikte, SGK Hitap programında yaş şartının yer aldığı konularında talepleri bulunmakta, bu yazımızda farklı statülerde hizmeti olan memurların hizmet bütünleşmesini emeklilik öncesi, hatta memurluk görevine başlar başlamaz birleştirmeleri hususunda hem kendileri hem de Kurumlarının yapması gerektiği konusunu değerlendirmekteyiz.



Örnek sorular/talepler:

1) SGK' ya şu an çalıştığınız kurumunuz üzerinden "SSK lı günlerim E-devlette gözükmüyor, hizmet birleştirmesi yapmak istiyorum" v.b. dilekçe verin. Dilekçeye cevap yazarlar. Gelen cevapta SSK başlangıç tarihiniz ve pirim ödemeleriniz muhtemelen yazar. Bu şekilde kurumunuz hizmet birleştirmesi yapar ve HİTAP'a kaydetmesi gerekir.



2) 01.09.1992 sigorta başlangıcım ve SSK'dan 724 günüm var. 15.01.2001 tarihinde memur olarak göreve başladım. Memuriyet 7530 gün, SSK 724 gün olmak üzere toplam 8254 günüm bulunmaktadır. E-devlet sisteminde sigortalılık süremin 4/c kapsamında dolduğu gözükmektedir. HİTAP hizmet dökümünde memuriyete ilişkin başlama ve hizmet dökümü yer alması nedeniyle 60 yaşında emeklilik yaşı belirtmektedir.



Detaylar/Değerlendirmeler:

Hizmet birleştirme, kısaca kişilerin çalışma hayatlarındaki farklı statülerde geçen tüm çalışmaların bütünleştirilip tek bir statü üzerinden aylık bağlanması işlemidir.

Devlet memurları, sigortalı hizmetleri, devlet memurluğuna başlangıç tarihi itibariyle birleştirmeye tabi tutmalıdır. Özellikle 5434'e tabi memurlar, özel veya resmi sektör işçilik sürelerini emekliliğe yakın birleştirmeye tabi tutarsa; intibak işlemi kişinin devlet memurluğuna başlangıç tarihi itibariyle yapılarak hesaplanacağını ve eksik kesinti tutarları faiziyle birlikte devlet memurunun payına düşen kısmı devlet memurundan, kurumun payına düşen kısmı da ilgili kurumdan faiziyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilmesi hususu unutulmamalıdır.



Hem 5434 e, Hem 5510 a tabi memurlar özel sektör sürelerini birleştirmek zorunda mıdırlar?

Özellikle 5434 sayılı Kanun kapsamındaki memurlarda "kazanılmış hak aylığı" ve "emekli keseneğine esas aylığı" olmak üzere iki kavram bulunmaktadır.

Devlet memurluğuna başlamadan önce kişilerin sigortalı veya esnaf olarak geçen hizmetlerinin bulunması mümkündür.

Özel sektör hizmetlerinin tümü "kazanılmış hak aylığında" değerlendirilmemektedir. Ama kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeyen süreler "emekliliğine esas aylığı" nda değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, işçi veya esnaf olarak çalıştıktan sonra memuriyete girenlerin, bu sürelerini kurumlarına bildirmesi gerekmektedir. Kurumlarca da kişinin sigortalı çalışmaları var mı yok mu ilgililerden öğrenilmesi gerekmektedir.

Hizmetlerin göreve başlangıç tarihi itibariyle birleştirmeye tabi tutulması durumunda, devlet memurunun emekli keseneğine esas derece ve kademesi yükselecek, bu halde de memurdan yapılacak Sosyal Güvenlik Kurumu kesinti tutarı (hizmet süresine göre) az da olsa artacaktır.

5510 a tabi memurlarda ise intibak işlemine göre Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintisi tespiti yapılmaz, bunlar hakkında prime esas kazanç tutarları ne ise bu tutarlar üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri yapılır. Hizmetler bütünleştiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintileri artmaz, memurlardan bir kesinti söz konusu olmaz.



Bu bağlamda, her ne kadar hizmet bütünleşmesinde kişilerin zorlanamayacağı yönünde yargı kararları bulunsa da, bu kararların uygulama alanına göre, yani kişilerin durumlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini, memurların işçi veya esnaf olarak geçen sürelerinin memurluk hizmetine başlamaları durumunda hizmet bütünleşmesinin yapılması gerektiğini, yapılmaması halinde memur aleyhine olabilecek durumların ortaya çıkabileceğini, değerlendirmekteyiz. Dolayısıyla, memurluğa başlamadan önce 3 ay, 1 yıl, 12 yıl, 13 yıl vb. gibi işçi veya esnaflık hizmeti olanların memurluğa başladıklarında hem kendilerinin hem de Kurumların hizmet bütünleşme işlemlerine öncelik vermelerinde fayda gördüğümüzü değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, hem 5434, hem de 5510 sayılı Kanuna tabi memurların özel sektör sürelerini göreve başladıkları andan itibaren yaptırmaları veya Kurumlarca yapılması halinde, bu durum emeklilik aşamasında memur lehine olacak ve herhangi bir pürüz çıkmadan emeklilik aşamasının hız kazandırılarak sonuçlanmasını getireceğini değerlendirmekteyiz.

SGK HİTAP KONUSU:

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlardan kadın ise 58 yaş, erkek ise 60 yaşını doldurduklarında ve 25 hizmet yılları tam olduğunda emekliliği kazanmış olurlar.

Ancak, bu durumda olanlardan 8 Eylül 1999 öncesi herhangi bir süre SGK primleri ödenmiş çalışmaları varsa bunlar EYT kapsamında 58 veya 60 yaşa tabi olmazlar, ayrıca bu durumda olanlardan kadın ise 25 hizmet yılı yerine 20 hizmet yılı, erkek ise yine 25 hizmet yılına tabi olurlar.

Bu nedenle, hizmet bütünleşmesini yapmamış olanlar için tavsiyemiz bu sürelerinin bütünleşmesini talep etmeleri veya Kurumlarının yapmaları halinde, SGK Hitap programında sadece hizmet yılını tamamladıklarında emekliliği kazanmış olacakları, yaş şartının kaldırılmış olacağı uyarısını göreceklerini değerlendirmekteyiz.

Kişilerin bulundukları yerdeki SGK İl Müdürlüklerine/SGK Merkez Müdürlüklerine verecekleri örnek dilekçe:



SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

..... SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE



Halen, ................. nda memur olarak çalışmaktayım. ......... tarihleri arasında ......... sigorta/bağ-kur sicil numarası ile çalışmalarım bulunmaktadır.

Sigortalı/Bağ-Kur a kayıtlı olarak geçen hizmet sürelerimi memurluk hizmet süremle bütünleştirmek istiyorum.

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. ../../..

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İmza

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