Trabzon BB Genel Sekreteri Adanur, ALS hastalığına yenik düştü

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı nedeniyle bir yıldır tedavi gören 47 yaşındaki Adanur, dün evinde yaşamını yitirdi.

Adanur için görev yaptığı Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eski İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk ile belediye çalışanları katıldı.

Vali Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, kaymakamlık döneminden tanıştığı Adanur'un çok başarılı bir mülki idare amiri olduğunu söyledi.

Çok kıymetli ve çalışkan bir arkadaşını kaybettiğini dile getiren Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kıymetli kardeşimizin son ana kadar, yakın bir zamanda da kendisini ziyaret ettiğimde hareket kabiliyeti biraz kısıtlı olmasına rağmen işinin başında olduğuna ve bir ibadet aşkıyla işine sarıldığına yakinen şahit birisiyim. Ülkemizin geçirdiği o zor dönemlerde kayyum olarak görev yapmış, birçok fedakarlığa katlanmış bir kardeşimiz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Geride kalan tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Trabzon'umuzun, mülki idare camiamızın başı sağ olsun."

Başkan Zorluoğlu ise çok değerli bir mesai arkadaşlarını genç yaşta yitirmenin herkese büyük üzüntü yaşattığını belirtti.

Belediye tarafından yapılan her hizmette Adanur'un emeği olduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Yaptığımız her eserin arkasında Ahmet'in gayretleri ve büyük yorgunlukları vardır. Kendisinden Allah razı olsun. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

Adanur'un cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bostancı Mezarlığına defnedildi.