KPSS 2023/5 yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net