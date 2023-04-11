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Beden eğitimi öğretmenine, istismar suçundan 27 yıl hapis cezası

Başkentte bulunan bir lisede beden eğitimi öğretmeni olan sanık E.H. hakkında, 5 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunmasının ardından 27 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 16:19, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 16:38
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Beden eğitimi öğretmenine, istismar suçundan 27 yıl hapis cezası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık E.H, taraf avukatlar ve tanık öğrenciler katıldı. Mahkeme heyeti, söz konusu okulda okuyan ve sanığın öğrencileri olan tanık çocukları dinledi.

"Sanık, her öğrencisine arkadaşı gibi davranırdı"

Tanık İ.E.A., sanık E.H'nin tüm öğrencilere arkadaş gibi davrandığını söyleyerek, "Gördüğüm bir şey yok ama duyumlarım var. Sanık, her öğrencisine arkadaşı gibi davranırdı. Sadece kızlara karşı eylemlerinin olduğunu duydum ancak görmedim. Görmeye dayalı bir bilgim yoktur" ifadelerine yer verdi.

"Ben kimseye art niyetli davranmadım"

Tanık beyanlarının ardından kendisine söz verilen sanık E.H., "Kız-erkek öğrenci ayırmadan herkese arkadaş gibi davrandım. Ben kimseye art niyetli davranmadım. Sadece bir kapris sonucu buradayım. Bir art niyetimin olmadığına hepsi biliyor. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Dinlenilen beyanların ardından mahkeme, sanık öğretmen E.H'nin üzerine atılı 'çocuğun sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarı' suçunu işlediğini belirterek sanık hakkında toplam, 27 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası verdi.

Olayın Geçmişi

2022'nin Ocak ayında, okulda bazı kız öğrencilerin, beden eğitimi öğretmeni E.H.'nin kendilerine yönelik cinsel içerikli davranışlarını arkadaşlarına anlatması üzerine, bir araya gelen 5 öğrenci, ailelerine durumu anlattı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine E.H., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısına ifade veren E.H., suçlamaları kabul etmedi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye çıkarılan E.H., 'çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çocuk İzleme Merkezi'nde psikolog gözetiminde şikayetçi çocukların ifadelerini aldı. Çocuklardan D.M., ifadesinde E.H.'nin farklı zamanlarda kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Başka öğrenci ise E.D.'nin, odasında kendisine aynı şekilde tacizde bulunduğunu iddia etti. Diğer öğrenciler de yaşadıklarıyla ilgili detaylı olarak ifade verdi. Soruşturma sonunda öğretmen hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede E.H.'nin tüm dosya çerçevesinde elde edilen deliller istikametinde üzerine atılı 'cinsel istismar' suçunu işlediği, her ne kadar savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek yanlış anlaşıldığını iddia etse de öğrencilere yönelik davranışlarını cinsel duyularını tatmin için yaptığı belirtildi. E.H.'nin, suçun zincirleme şekilde, farklı mağdurlara karşı işlenmesi nedeniyle 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılması talep edildi. Şüphelinin bakım ve gözetim yükümlülüğü olan eğitici olması nedeniyle ilgili artırım maddeleri de uygulanarak 168 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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