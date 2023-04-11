Hastanede polisi ve 4 güvenlik görevlisini darbeden 4 zanlı gözaltında

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne yakınlarını getiren kişiler, hastanede görevli polis memuru ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları polisi darbetti.

Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlilerinden birinin çıkan arbedede eli kırıldı, 3 güvenlik görevlisi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan Öz Sağlık İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Muharrem Çekim, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyerek, "Hukuki süreci biz de yakından takip edeceğiz. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.