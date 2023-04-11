DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge hayatını kaybetti

İlk bulgulara göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Özbilge'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Özbilge'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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