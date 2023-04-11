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Gabonlu Dina'nın ölümüyle ilgili tutuklamaya itiraz

Karabük'te Gabon uyruklu öğrencinin öldürülmesine yönelik soruşturmada tutuklanan Dursun A.'nın avukatı Yusuf Çolak, tutuklama kararına itiraz ettiklerini belirterek, müvekkilinin Dina'nın arkasından gitmesinin nedenin endişe duymasından kaynaklandığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 18:36, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 18:37
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Gabonlu Dina'nın ölümüyle ilgili tutuklamaya itiraz

Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) soruşturmasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4. kez gözaltına aldığı ve adliyeye sevk edilen Dursun A. mahkemece tutuklanmıştı. Zanlının avukatı Yusuf Çolak, tutuklama kararına itiraz dilekçesini mahkemeye sundu. Adliye çıkışı gazetecilere konuşan Çolak, "Karabük Üniversitesi öğrencisi olan Gabon uyruklu Dina isimli kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada müvekkilimiz dördüncü kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Bu tutuklama kararının hukuka uygun olmadığı düşüncesiyle itiraz ettik. Biz soruşturmanın bazı hususlara daha çok ayrıntı verilerek odaklanılması gerektiğini ve genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle ki müvekkilimiz dolaşarak veya tesadüfen Gabon uyruklu Dina ile karşılaşmış ve yardım maksadıyla arabasını alarak hastaneye götürmeye çalışmıştır" dedi.

Dina'nın müvekkili ile karşılaşmadan önce birilerinden kaçtığını aktaran Çolak, "Dolayısıyla daha öncesinde birilerinden korktuğu veya korkutulduğu veya herhangi bir şeye zorla sevk edildiğini anlıyoruz buradan. Ve daha sonrasında soruşturma aşamasında verilen tanık beyanlarında Gabon uyruklu Dina'nın dört beş kişi tarafından evinden çıkarılmaması için tutulduğunu ve tanık olarak ifade veren kişinin 'polis çağırdım' diye bağırması üzerine salıverildiğini ve bunun üzerine yine ayakkabı dahi giymeden sokağa canını zor kurtarırcasına kaçtığını biliyoruz. Dolayısıyla soruşturmanın bu aşamada o yönde derinleştirilerek incelenmesi kanaatindeyiz" diye konuştu.

Dina'nın annesine attığı ses kayıtlarıyla ilgili konuşan Çolak, şunları söyledi: "Sakarya Üniversitesine geçmek istiyorum şeklinde ses kaydı attığını biliyoruz. Bu ses kaydından anlaşıldığı üzere birileri Dina'yı tehdit etmektedir. Bu tehdit eden kişilerin kim olduğu araştırılmalıdır. Bulunmalıdır. Ve yargı önüne çıkarılmalıdır. Yine binayı eve kapatan dışarı çıkmasını engelleyen kişilerin kim olduğu tespit edilmelidir. Bu Dina'nın ölümüyle doğrudan ilişkili olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla soruşturmanın genişletilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayakları çıplak şekilde can havliyle dışarı çıkması inanın yine az önce ifade ettiğim gibi korkutulduğunu göstermektedir. Yine bu hususta da soruşturmanın genişletilmesi kanaatindeyiz. Müvekkilimiz Dina'yı daha önce herhangi bir şekilde tanımıyordu. Herhangi bir şekilde irtibatı yoktu. Dolayısıyla yoktur. Dina'yı zarar verebileceğini gösterir, dosyada da herhangi bir delil yoktur. Dolayısıyla müvekkilim sanki suçu işlemiş gibi kamuoyuna yansıması ve soruşturmanın bu süreçte tamamlanmasını kabul etmiyoruz. Soruşturmanın derinleştirilerek, gerçekten Dina'ya herhangi bir müdahale edilmişse, ölümüne sebep olan kişilerin araştırılarak, yargı önüne çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu hususta dilekçelerimizi başsavcılıkla paylaştık."

"Dina'yı tekrar görebilme ümidiyle hareket ediyor"

Şüpheli Dursun A.'nın Dina'nın arkasından dere kenarına gitmesiyle alakalı bilgi veren Çolak, "Dina'nın aniden müvekkilimizin arabasından inmek istemesi üzerine neden indiğini ve tabii ki başına bir şey gelmesinden de endişe duyduğundan dolayı Dina'yı tekrar görebilme ümidiyle hareket ediyor. Bu hususta da dediğim gibi baştan itibaren verdiğimiz ifadeler aynı şekilde herhangi bir değişiklik yok. Biz güvenlik kameraları çıkmadan önce de Karabük Safranbolu yolu üzerinde Dina'nın inmek istediğini ve arabadan indiğini müvekkilimizin durduğunu, herhangi bir şekilde müdahale etmediğini beyan etmiştik. Ortaya çıkan kamera görüntüleri de aslında bunu destekler niteliktedir. Yani bunun haricinde vekilimizin ilk verdiği ifade dışında tam çelişki oluşturabilecek bütün ifadesi veya bir delil şu an için bulunmuş değildir" şeklinde konuştu.

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