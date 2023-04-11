Yeşil Sol Parti'nin seçim bürolarının açılışındaki terör örgütü propagandasına soruşturma

Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Konut fiyatları düşecek
Konut fiyatları düşecek
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi YHT heyecanı sardı
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi YHT heyecanı sardı
Kadroya alınan işçilerin taşeron süresi de tazminat için hesaplanacak
Kadroya alınan işçilerin taşeron süresi de tazminat için hesaplanacak
CHP İl Başkanlığına ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı
CHP İl Başkanlığına ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı
AK Parti'li İl Başkanı'ndan aday listelerine sosyal medyadan tepki
AK Parti'li İl Başkanı'ndan aday listelerine sosyal medyadan tepki
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Soma'da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçi öldü
Soma'da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçi öldü
Otomobilde bayram hareketliliği: İkinci elde fiyatlar yüzde 10 arttı
Otomobilde bayram hareketliliği: İkinci elde fiyatlar yüzde 10 arttı
YSK'dan HDP kararı: Sandık kurullarında üye veremeyecek
YSK'dan HDP kararı: Sandık kurullarında üye veremeyecek
AK Parti sahaya iniyor: Erdoğan seçim beyannamesi açıklayacak
AK Parti sahaya iniyor: Erdoğan seçim beyannamesi açıklayacak
Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik: Yüzde 30 tasarruf sağlanacak
Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik: Yüzde 30 tasarruf sağlanacak
Teravih namazından çıkanlara ateş açan 2 zanlı tutuklandı
Teravih namazından çıkanlara ateş açan 2 zanlı tutuklandı
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
Ana sayfaHaberler Terör

Yeşil Sol Parti'nin seçim bürolarının açılışındaki terör örgütü propagandasına soruşturma

Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'nin seçim bürolarının açılışında terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 19:55, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 19:58
Yazdır
Yeşil Sol Parti'nin seçim bürolarının açılışındaki terör örgütü propagandasına soruşturma

Merkez Sur ilçesi Karaçalı ve Bağlar ilçesi Mevlana Halid Mahallesi'nde, dün HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticilerinin katılımıyla seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta, katılımcıların yaptığı konuşmalar ve atılan sloganlarda "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber