Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de konuştu.

"Millet Buluşması" programında halka hitap eden Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik mesajları vardı.

İktidar değiştiğinde gençlerin iyi gelir elde edeceklerini ifade eden CHP lideri, "Kısa bir süre sonra araba ev sahibi olacaksınız." dedi.

TARIM VE HAYVANCILIK BÖLGELERİ

Kılıçdaroğlu seçilmeleri halinde Türkiye'nin farklı illerinde tarım ve hayvancılık bölgeleri oluşturacaklarını, büyükşehirlerdeki nüfusun bu bölgelere geleceğini söyledi.

Türkiye'nin dünya ile rekabet edebilen ülke haline geleceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un nüfusu 5 yıl içinde 2,5 milyon azalacak çünkü insanlar bu bölgelere gelecekler tarım ve hayvancılık bölgeleri oluşturacağız göreceksiniz." dedi.

"SANDIĞA GİDİN"

Öte yandan vatandaşa "Sandığa gitmeyi ihmal etmeyin. Sandığa gidin oyunuzu kullanın." diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İKİ BAKAN ADAYINI İLAN ETTİ

CHP lideri, konuşmasını bitirdikten sonra milletvekili aday listesinde yer almayan Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ile Ahmet Akın'ı sahneye çağırdı ve her iki ismin de seçilmesi halinde bakan olacağının işaretini verdi.

Kılıçdaroğlu'na Çanakkale programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.