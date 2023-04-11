Trabzonspor'dan Sergen Yalçın açıklaması

Trabzonspor'da bir numaralı gündem teknik direktör arayışları...

Yeni başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada takımın gündemini dair açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

Doğan, Sergen Yalçın ile yaptıkları görüşme için; "Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var. Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz paralar talep etti." ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan açıklamasında; "Trabzonspor taraftarının akıllarından geçen tek şeyi biliyorum. O şampiyonluk kupasını tekrar kaldırmak. Tekrar şampiyon olacağız inansınlar." dedi.