Bir parti daha Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. 33 gün sonra kurulacak olan sandıklar ile milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili tercihini gerçekleştirecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvim doğrultusunda seçim süreci işlerken partiler yol haritalarını belirledi.

Hüseyin Baş'ın genel başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu lehine seçimlerden çekildiğini açıklarken bugün ise Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP), Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu, parti olarak ise İYİ Parti'ye oy vereceklerini açıkladı.

"TAKTİR MİLLETİMİZİN"



MTP'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İYİ PARTİ'ye oy vermeye davet ediyoruz. Karar bizim, taktir milletimizi, hüküm tarihindir" ifadelerine yer verildi.