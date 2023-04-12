İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya emniyete getirildi

LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
%1,43 faiz oranlı masrafsız Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne hemen başvurun!
%1,43 faiz oranlı masrafsız Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne hemen başvurun!
Sponsorlu İçerik
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi
Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
CHP ödünç vekil verecek!
CHP ödünç vekil verecek!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Konut fiyatları düşecek
Konut fiyatları düşecek
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi YHT heyecanı sardı
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi YHT heyecanı sardı
Kadroya alınan işçilerin taşeron süresi de tazminat için hesaplanacak
Kadroya alınan işçilerin taşeron süresi de tazminat için hesaplanacak
CHP İl Başkanlığına ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı
CHP İl Başkanlığına ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı
AK Parti'li İl Başkanı'ndan aday listelerine sosyal medyadan tepki
AK Parti'li İl Başkanı'ndan aday listelerine sosyal medyadan tepki
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Soma'da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçi öldü
Soma'da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçi öldü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya emniyete getirildi

Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya ve 5 suç örgütü üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 07:12, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 08:17
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer'de yanındakilerle birlikte yakalanan Urfi Çetinkaya ile gözaltına alınan 5 örgüt üyesi ilk olarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Çetinkaya ve beraberindekiler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Urfi Çetinkaya ve 5 örgüt üyesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Örgüt üyelerinin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon sırasında ele geçirilen silah ve dokümanlar da incelenmek üzere emniyet binasına getirildi.

Çetinkaya'nın, 2003'te İstanbul'da 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin, 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçlarından arandığı, ayrıca İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydı olduğu ve yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber