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12 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

12 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 00:01, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 00:03
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12 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ataşehir'de İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Sultan Alparslan Camii'nde vatandaşlarla sohbet edecek, Kapalı Prestij Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak, vatandaşlarla Yenisahra-Barbaros Kentsel Dönüşüm gündemli toplantı yapacak, Beykoz'da ''Kavacık Millet Sofrası İş İnsanları ile İftar'', ''Kavacık Millet Sofrası Gençlik Buluşması'' ve ''Tokatköy Kentsel Dönüşüm Şantiye Personeli ile Sahur'' programlarına katılacak.

(İstanbul/13.00-23.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi Açılışı ile Etimesgut-Sincan Projeleri Tanıtım Töreni'ne katılacak. Akşener, Saadet Partisi'nin Adıyaman'da düzenleyeceği iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/13.30/Adıyaman 19.06)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Altındağ İlçe Başkanlığı iftarına katılacak.

(Ankara/19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ziyareti ve AK Parti Eskişehir Aday Tanıtım ve Teşkilat İftar Programı'na katılacak.

(Eskişehir/15.00/19.39)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışına iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- TÜİK, şubat ayı ciro, perakende satış ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'da katılacağı iftar programında iş insanları, öğrenciler ve soydaş toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Şumnu)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "FETÖ ile Uluslararası Alanda Mücadele Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/12.00)

SPOR

1- Basketbol Kadınlar FIBA Avrupa Kupası Finali'nin rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nin play-off turu rövanşında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/19.00)

4- 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Antalya Spor Salonu'nda kadınlarda elemelerle devam edilecek.

(Antalya/10.00)

5- Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid takımı, depremden etkilenenlere yardım amacıyla organize edilen dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçları Real Madrid-Chelsea ve Milan-Napoli karşılaşmalarıyla sürecek.

(Madrid/Milano/22.00)

7- Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasına Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor ve Eyüpspor-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/16.00/İstanbul/20.30)

8- TFF 3. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları yapılacak.

9- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın son 16 turunda Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Gran Canaria takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Gran Canaria/22.15)

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26'ncı ve lig etabının son haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma, Ziraat Bankkart-Cizre Belediyespor, Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Spor Toto, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-TÜRŞAD ve Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/13.00/16.00/Tokat/14.00/Bursa/İzmir/17.00)

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftası 4 maçla tamamlanacak.

12- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ikinci etabına Ankara Atlı Spor Kulübü'nde erkekler elemeleriyle devam edilecek.

(Ankara)

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