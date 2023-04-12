Cengiz Çandar: Kılıçdaroğlu seçilirse mecburen bir çözüm süreci başlatacak

Yeşil Sol Parti milletvekili listesinden Diyarbakır 3'ünci sıra milletvekili adayı gösterilen ve aday gösterildikten sonra uzun yıllardır yaşadığı yurt dışından Türkiye'ye dönen gazeteci Cengiz Çandar, yeni bir çözüm ve müzakere süreci olması için bu cumhurbaşkanının gitmesi lazım ifadelerini kullandı.

Çandar, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesi durumunda çözüm süreci başlatma hususunda inisiyatif alıp almayacağı yönündeki soruyu da cevaplayan Cengiz Çandar, "Mecbur. Mecbur, çünkü sayın Kılıçdaroğlu seçilirse de bugünkü işaretler öyle gösteriyor ki Yeşil Sol Parti ve Emek ve Özgürlük İttifaki Türkiye'nin geleceğinde anahtar rol oynayacak. Anayasanın değişmesi lazım, bazı adımların atılması için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlü bir muhalefete de ihtiyacı olacak o muhalefet de burası. O bakımdan tekrar dönersek mecbur öyle olacak" diye konuştu.