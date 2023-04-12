Elon Musk ücretsiz mavi tiklerin ne zaman kaldırılacağını açıkladı

Tesla ve SpaceX patronu, BBC ile yaptığı bir röportajda, Twitter'ın eski mavi tiklerinin "önümüzdeki haftaya kadar tamamen ortadan kalkacağını" söyledi.

Bu ayın başlarında, Twitter, eski doğrulanmış hesapları ile Twitter Blue aboneleri arasında ayrım yapan bilgileri kaldırarak kullanıcılar arasında daha fazla kafa karışıklığına neden oldu.

Değişikliklerin ardından, mavi onay işaretleri için ödeme yapan hesaplar ile eski rozetlere sahip hesaplar arasında ayrım yapmak imkansız hale geldi.

Musk daha önce şirketin eski doğrulanmış kullanıcıların hesaplarından mavi tikleri 1 Nisan'dan itibaren kaldıracağını söylemişti, ancak değişiklikler henüz geniş çapta gerçekleşmedi.

The New York Times da dahil olmak üzere yalnızca bazı kullanıcıların hesapları , haber kuruluşunun ücretli doğrulama için kaydolmayacağını açıklamasının ardından "doğrulanmış" mavi onayını kaybetti.

Sosyal medya platformu şu anda Twitter Blue için 8 ABD Doları ücret ödemeyen eski hesaplardan doğrulanmış onay işaretlerini kaldırma sürecinde.

Twitter'da, kullanıcının hesap adının yanında mavi bir onay işaretiyle gösterilen doğrulama işaretleri, etiketlerin bir kullanıcının kimliğini kanıtlayabilmesi için sitenin açılmasından yaklaşık üç yıl sonra, 2009 yılında kullanılmaya başlandı.