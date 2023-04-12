İcradan satışlarda yok yok: 5 yıldızlı otel, dikiş makinesi

Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
%1,43 faiz oranlı masrafsız Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne hemen başvurun!
%1,43 faiz oranlı masrafsız Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne hemen başvurun!
Sponsorlu İçerik
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi
Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
CHP ödünç vekil verecek!
CHP ödünç vekil verecek!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Konut fiyatları düşecek
Konut fiyatları düşecek
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi YHT heyecanı sardı
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi YHT heyecanı sardı
Kadroya alınan işçilerin taşeron süresi de tazminat için hesaplanacak
Kadroya alınan işçilerin taşeron süresi de tazminat için hesaplanacak
CHP İl Başkanlığına ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı
CHP İl Başkanlığına ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı
AK Parti'li İl Başkanı'ndan aday listelerine sosyal medyadan tepki
AK Parti'li İl Başkanı'ndan aday listelerine sosyal medyadan tepki
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İcradan satışlarda yok yok: 5 yıldızlı otel, dikiş makinesi

Basın İlan Kurumu'nun resmi internet sitesine göre önümüzdeki iki ayda 3 bin 491'i emlak, 92'si vasıta, 10'u endüstriyel ekipmanlar olmak üzere toplam 3 bin 597 taşınır ve taşınmazın icra satışı yapılacak. Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı bir otel ile Çorum'da bir dikiş nakış makinesinin icra satış listesinde bulunması ekonomik krizin tüm kesimleri etkilediğini gösteriyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 09:23, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 09:24
Yazdır
İcradan satışlarda yok yok: 5 yıldızlı otel, dikiş makinesi

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre; Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre yeni açılan 9 milyon 46 bin 245 dosya ile 2022 yılında İcra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı 33 milyon 275 bin 632'ye çıkarken, 2023'te icra satışları da hız kazandı.

Resmi İlan sayfasındaki duyurulara göre önümüzdeki 60 günde İstanbul'da 429, İzmir'de 273, Ankara'da 221, Afyonkarahisar'da 44, Antalya'da 159, Balıkesir'de 131, Bursa'da 129 olmak üzere toplam 3 bin 597 icra satışı yapılacak.

VATANDAŞIN HERŞEYİ İCRADAN SATILIK

Satışı yapılacaklar arasında, endüstriyel makine ve ekipmanlar, bina, konut, işyeri, arsa, tarım arazisi, turistik tesis gibi taşınmazlar, vatandaşlara ait dikiş nakış makinesinden; yüzük, kolye, bilezik gibi takılara kadar her türlü taşınır ve taşınmaz bulunuyor.

Kuşadası'nda denize sıfır 5 yıldızlı otel 199 milyon 663 bin lira bedelle satışa çıkarılırken, İstanbul'da bir vatandaşa ait kolye ucu, küpe, bilezik 8 lira ile 2 bin 800 muhammen bedelle satılacak.

ÇİFTÇİLER ÇOĞUNLUKTA

Gübre, mazot, tohum, ilaç, elektrik ve sulama fiyatlarındaki artışlar nedeniyle icralık olan çiftçilere ait bin 78 tarla, tarım arazisi, bağ, bahçe, zeytinliğin yanı sıra, 13 adet besi çiftliği ve ahır ile vatandaşa ait bin 352 konut ta icradan satış listesinde bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber