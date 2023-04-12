Noterler, sigortacılar ve banka şubeleri faaliyetlerini konteynerlerde sürdürüyor

6 Şubat'taki iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ta kurumlar arası koordinasyonla vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Şehirde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir taraftan da bazı kurum ve özel kuruluşlar vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Depremlerde binaları yıkılan ve ağır hasar alan noterler, sigortacılar ve bankalar, konteynerlerde ve mobil araçlarda vatandaşlara hizmet veriyor.

Kahramanmaraş 5. Noteri Mehmet Damar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada bulundukları binanın depremde yıkıldığını ifade ederek, vatandaşa hizmet vermek için faaliyetlerini konteynerde sürdürdüklerini kaydetti.

"Kahramanmaraş ayağa kalkacak"

Umutsuz olmadıklarını anlatan Damar, "20 metre yukarıda noterliğimizin bulunduğu bina enkaz altında kaldı. Konteynerde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Makinalarımızı, bilgisayarlarımızı yeniledik. Vatandaşa hizmet etmeye gayret ediyoruz. İnşallah ayağa kalkacak Kahramanmaraş. Umutsuz değiliz, yolumuza devam edeceğiz. İlk anda sirkülasyon azaldı. Ama şu anda canlanmaya başladı. Vatandaşın noterlik hizmetine olan talebi artmaya başladı. Eski halinde olmasa bile yavaş yavaş artmaya başladı. O da şu demek oluyor, vatandaşımız burada yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

Sigortacı Yusuf Gürkan Güçlü ise, "İkinci ayın 6'sında olan depremde iş yerimiz yıkıldı. Yıkılan iş yerimizden dolayı konteyner dükkanlar kurduk. Burada vatandaşlara sigorta hizmeti veriyoruz. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hayatı bir şekilde idame ettirmeye çalışıyoruz" dedi.