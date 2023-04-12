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FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakim, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 10:31, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 11:05
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FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık A.Ç'nin avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunu, öğrencilik yıllarında FETÖ'ye ait "hakim-savcı sınav çalışma evleri" ve staj evlerinde kaldığının belirlendiğini belirtti.

Ayrıca savcı, sanık hakkında teşhise dayalı somut ve tutarlı tanık beyanlarının bulunduğunu, FETÖ üyeleriyle birçok kez görüşme yaptığının belirlendiğini ifade ederek, A.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanığın avukatı ise müvekkili hakkındaki suçlamayı reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

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