Üç ile nisanda kar yağdı
Ardahan, Tunceli ve Kars'ın yüksek kesimlerinde ilkbaharda kar yağışı devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 10:59, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 11:00
Ardahan'da gece etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi karla kaplandı.
Karayolları ekipleri güzergahta çalışma yürüttü.
- Tunceli
Tunceli'de de bir süredir etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Kar yağışıyla Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki 3 bin rakımlı dağlar beyaza büründü.
- Kars
Kars'ta da sağanak etkili oldu, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Beyaz örtüyle kaplanan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde güzel manzaralar oluştu.
Sarıkamış ilçesinde ilkbaharda açan çiçekler kar altında kalırken, yaban kuşları da yiyecek aradı.