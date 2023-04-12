Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin bir bloğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkılmıştı. Olayda 89 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralanmıştı. "Olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan aranan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser Ankara'da yakalandı.