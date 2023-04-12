Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi

Kadir Kayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 9 Nisan 2023 tarihinde AK Parti Samsun 8. sıra milletvekili adayı olarak açıklandığı hatırlatarak, "Bölge seçmeninin teveccühüne karşı sorumluluğumuzun gereği, AK Parti 8.sıra milletvekili aday sıralamasından feragat ettiğimi, önceden olduğu gibi bundan sonra da cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Partimizin neferi olarak hizmetime devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm" dedi.

"AK Partimizin neferi olarak hizmetime devam edeceğim"

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Kayan, AK Parti'nin Samsun il yönetim kurulu üyeliği dahil değişik kademelerinde uzun yıllar görev aldığını, 4,5 yıldır da AK Parti Havza İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü, 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı sürecinde Samsun iç bölge teşkilatlarının ortak adayı olarak aday adaylığını açıkladığını belirterek, "Samsun'da AK Parti teşkilatlarının içinden çıkmamız nedeniyle büyük bir destek gördük. Ancak açıklanan milletvekilliği listelerinde bölgemizin hassasiyetlerinin ve beklentisinin dikkate alınmaması nedeniyle AK Parti 8. sıra adaylığımdan feragat ediyorum" diye konuştu.