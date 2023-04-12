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Urfi Çetinkaya operasyonun detaylarına ulaşıldı

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya operasyonun detayları belli oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 13:51, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 13:52
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Urfi Çetinkaya operasyonun detaylarına ulaşıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Başkanlığı firari olarak aranan Çetinkaya'nın, Sarıyer'de kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 yıl önce başlayan çalışma kapsamında ilçede bir bölgeyi belirleyen ekipler, diğer villalardan daha sıkı korunan, tek yön giriş ve çıkışı olan bir ikameti teknik ve fiziki takibe aldı.

Bir fizyoterapistin her gün giriş çıkış yaptığı villada, felçli olan Urfi Çetinkaya'nın kaldığı ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarının tamamlayarak operasyon için harekete geçti. Ekiplerce villaya düzenlenen operasyonda, Çetinkaya ile suç örgütü üyesi 5 kişi yakaladı.

Sauna, havuz gibi her türlü imkanın bulunduğu villada arama yapan ekipler, şüphelinin ikamet dışına çıkmamak için kendisine özel diş muayenehanesi kurdurduğunu belirledi.

- Teknoloji arama köpekleri ilk kez kullanıldı

Narkotik Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Akademisi tarafından eğitim verilen teknoloji arama köpekleri de ilk kez bu operasyonda kullanıldı.

Adresteki arama sırasında, "Rio" ve "Athena" isimli iki köpek, tuvalet duvarının arkasına gizlenmiş 2 kripto cep telefonunun yerini tespit etti. Villadaki aramada, 2 tabanca, uzun namlulu silah, tüfek, çelik yelek ile bir miktar para ele geçirildi.

İstanbul'da 2003'te 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin ile 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında "uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçlarından aranan Çetinkaya'nın, İnterpolde iki farklı dosyadan suç kaydı ile yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunuyor.

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