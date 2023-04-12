Gram altın tarihi zirvesine yakın

Küresel piyasalar ABD enflasyon verisine odaklanırken, Fed'in para politikalarına ilişkin beklentilerdeki değişikliklerin altının ons fiyatını etkilemesi öngörülüyor. Altının ons fiyatı, kritik veri öncesi 2000 doların üzerinde işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise, ons altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişle tarihi zirve seviyelere yaklaştı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) martta aylık yüzde 0,2 artacağı ve yıllık enflasyonun yüzde 6'dan yüzde 5,1'e gerileyeceğinin öngörüldüğünü bildiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağı beklentisinin oluştuğunu kaydetti.

Analistler, enflasyon verilerinin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, Fed'in para politikalarına ilişkin beklentilerdeki değişikliklerin altının ons fiyatını etkilemesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Ons altın 2000 doların üzerinde

Bir süredir 2000 doların üzerinde tutunmaya çalışan altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde en yüksek 2021 doları gördü. Ons altın en düşük 2003 dolara kadar gerilerken, saat 13:15 itibarıyla yüzde 0,36 oranında yükselişle 2010 dolarda işlem görüyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1990 dolar destek, 2040 dolar ise direnç konumunda bulunuyor.

Gram altın tarihi seviyelere yakın

Ons altının fiyatı ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar yaklaştı. Gram altın en yüksek 1254 lirayı görürken, şu dakikalarda yüzde 0,39 oranında yükselişle 1247 lirada alıcı buluyor. Gram altının rekor seviyesi 1257 lirada bulunuyor.

Dolar, bugün 19,32 TL'ye kadar yükselirken; şu sıralarda 19,31 TL'de hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2050 lira, Cumhuriyet altını 8300 liradan satılıyor.

Kaynak: Ekonomim.com