Karabük Emniyetinden Gabon'lu Dina'nın ölümüyle ilgili açıklama

Kemal Güneş Caddesi'nde Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tanıtım standının açılışına katılan Yırtar, gazetecilere, Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dosyada gizlilik kararı olduğu için bir yorum yapmasının yanlış olacağını söyledi.

Yırtar, şunları kaydetti:

"Jandarmamız, biz ve başsavcılığımız çok titiz bir çalışma yürüterek konunun aydınlanmasını sağladı. Failleri belirledik. Bundan sonraki durumda artık yargılamayı takip edeceğiz. Biz yine olayla ilgili delillendirme olsun diğer başka konularda atladığımız bir şey var mı diye çalışmalarımıza devam ediyoruz."