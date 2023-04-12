YÖK'ten üniversitelere uyarı: Bilimsellikten uzak kadro ilanı yayımlamayın

YÖK'ten akademik kadro ilanlarıyla ilgili önemli uyarı geldi. Uyarıda, öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro ilanlarında uyulması gereken hususlar açıklandı

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