YÖK'ten üniversitelere uyarı: Bilimsellikten uzak kadro ilanı yayımlamayın
YÖK tüm üniversitelere bir yazı yazarak, kadro ilanlarında mevzuata uygun olmayan, bilimsellikten uzak, sübjektif, kişiye özgü ve bir adayı tanımlayan şartlara yer verilmemesini istedi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 15:18, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 15:20
YÖK'ten akademik kadro ilanlarıyla ilgili önemli uyarı geldi. Uyarıda, öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro ilanlarında uyulması gereken hususlar açıklandı
İşte YÖK'ün yazısı